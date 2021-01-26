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Москва

Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео 

Алевтина Жаркова 22 минуты назад
В Архангельске задержаны подозреваемые в организации разбойного нападения на сотрудников банка и похищении инкассаторской сумки, в которой находились российские рубли и иностранная валюта на сумму, превышающую 21 миллион рублей. Один из предполагаемых соучастников преступления — руководитель СБ торгового центра, второй — сотрудник частного охранного предприятия.
Само преступление запечатлели камеры внутреннего видеонаблюдения. На кадрах мужчина в маске проникает в служебное помещение банка и на лестничной площадке нападает на работницу финансово-кредитной организации и сопровождающего ее охранника, отнимает сумку с денежными средствами, а затем скрывается с места преступления.
Происшествия , Видео , Криминал
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