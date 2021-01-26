В Челябинске погиб курсант военного училища 

Челябинске курсант военного училища был обнаружен мертвым. Об этом сообщает «Ура.ру».

Собеседники в правоохранительных органах рассказали изданию, что вчера днем под окнами многоэтажного жилого дома в Калининском районе города было найдено тело второкурсника Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов.

«Обстоятельства произошедшего должны установить следователи», — добавил источник.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в селе Шалинском Красноярского края семиклассник совершил самоубийство вскоре после педагогического совета, на котором обсуждалась его плохая успеваемость.

Тогда же в частном доме в поселении Первомайском в Новой Москве было обнаружено тело 15-летнего подростка. Согласно предварительной информации, он совершил суицид.

В первой половине января 13-летний ученик шестого класса выпал из окна на четвертом этаже школы №640 в Санкт-Петербурге. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. В пресс-службе администрации Приморского района рассказали, что окна и подоконники в образовательном учреждении сконструированы так, что выпасть случайно или от толчка невозможно.