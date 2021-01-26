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Новоуральский маньяк сознался в еще одном убийстве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
Новоуральский маньяк сознался в еще одном убийстве
Фото: Википедия
Осужденный пожизненно за серию убийств Евгений Петров из Новоуральска пойдет под суд за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки в 2001 году в Башкирии, сообщило региональное следственное управление СК.
Девушка исчезла в мае 2001 года, в сентябре того же года ее тело нашли с признаками насильственной смерти в лесном массиве в нескольких километрах от поселка Улькунды Дуванского района, сообщается на сайте ведомства.
В 2020 году ведомство снова провело допросы свидетелей и родственников погибшей, изучило материалы дела.

«При анализе раскрытых преступлений, аналогичных по криминалистической характеристике, внимание следователей привлекла серия из десяти убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений, совершенных на территории Свердловской области в период с 1998 по 2003 годы. За совершенные преступления в 2005 году виновный был приговорен к пожизненному лишению свободы», — пояснили в СК.

Там добавили, что способ совершения преступлений, почерк преступника и личности потерпевших имели много общего с убийством 16-летней девушки в Дуванском районе. Все преступления были совершены в лесу, около автомобильной дороги, а само место преступления было в нескольких часах езды на машине от места жительства злоумышленника.

«В ходе проведения дальнейших следственных действий причастность обвиняемого к совершенному преступлению была установлена и в ходе допроса, под тяжестью собранных доказательств, он сознался в содеянном», — указали в СК.

Следователям удалось установить, что 12 мая 2001 года Петров ехал на своей ВАЗ-21051 через поселок Месягутово Дуванского района. Он увидел девушку возле автовокзала, предложил подвезти, и она согласилась. Подозреваемый вывез ее в лесополосу, изнасиловал, а потом задушил.
Уже после убийства мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, привязал тело буксировочным тросом к машине и вывез вглубь леса, где оставил, после чего скрылся.
В апреле 2005 года Петрова приговорили к пожизненному заключению за серию 10 убийств, сопряженных с изнасилованиями, и двух покушений в Свердловской области с 1998 по 2003 годы.
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Происшествия , Евгений Петров , СКР , Башкортостан , Новоуральск , Республика Бурятия , Свердловская Область , Северобайкальск
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