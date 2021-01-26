Российский пенсионер умер в очереди в банке 

Пожилой мужчина скончался, ожидая своей очереди к специалисту в одном из банков на Сахалине. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Долинске. 74-летний пенсионер пришел в банк, сел, ожидая своей очереди на обслуживание, и не откликнулся на призыв сотрудника банка, когда она подошла.

«Согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшего, предварительной причиной смерти является острая сердечно-сосудистая недостаточность, какие-либо телесные повреждения отсутствуют», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по региону.

При этом в ведомстве подчеркнули, что проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

«Рамблер» писал, что ранее в отделении банка скончался волгоградец Роман Гребенюк. Он погиб после конфликта в родительском чате из-за теста по русскому языку. За Анну (Ануш) Мелконян, которая посчитала себя оскорбленной, вступился родственник и избил Гребенюка прямо кредитном учреждении на глазах свидетелей. От полученных травм тот впал в кому и умер через неделю, не приходя в сознание.