Видео комментария Путина о несогласованных акциях 

25 января президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими учащимися по случаю Дня студенчества прокомментировал расследование Алексея Навального «Дворец для Путина» и субботние акции протеста по всей стране.

«Все имеют право выражать свое мнение, не выходя за рамки закона. В противном случае это опасно и приводит к раскачке общества, от которой страдают все… Никто не должен прибегать к несогласованным акциям, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики… Недопустимо вовлекать несовершеннолетних в протесты. Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — заявил Путин.