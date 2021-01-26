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Москва

Видео комментария Путина о несогласованных акциях 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 января президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-встречи с российскими учащимися по случаю Дня студенчества прокомментировал расследование Алексея Навального «Дворец для Путина» и субботние акции протеста по всей стране.
«Все имеют право выражать свое мнение, не выходя за рамки закона. В противном случае это опасно и приводит к раскачке общества, от которой страдают все… Никто не должен прибегать к несогласованным акциям, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики… Недопустимо вовлекать несовершеннолетних в протесты. Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — заявил Путин.
Происшествия , Видео , Алексей Навальный , Владимир Путин
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