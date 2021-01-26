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Москва

Нападение на водителя автобуса сняли на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Утром 23 января в Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса избил водителя за просьбу надеть маску. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга.
Мужчина зашел в автобус и заплатил за проезд. Водитель попросил его надеть маску, на что тот отказался. Ему вернули деньги и отказали в услугах перевозки. В результате между мужчинами возник конфликт, во время которого пассажир надел маску. Во время поездки мужчина еще раз подошел к водителю, что-то ему сказал, а затем ударил в лицо. Все происходящее на камеру засняли очевидцы конфликта. Сейчас нападавшего ищет полиция.
Ранее в Перми скандалившего с кондуктором мужчину выкинули из автобуса.
Происшествия , Видео
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