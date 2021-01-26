Видео эвакуации лыжников в Красной поляне 

25 января на горнолыжном комплексе в Красной поляне на подъемниках в зоне катания "Лаура" застряли около 170 лыжников. Видео со спасательными работами по спуску лыжников с остановившейся кресельной канатки появилось вечером в понедельник в соцсетях.

"Возникла ошибка. Примерно около двух часов назад. С точки зрения технической части мы дождемся наших канатчиков. Было решение эвакуировать людей, которые находятся на подъемнике. Эвакуация еще продолжается. Всего там находилось около 100 человек", — заявили в пресс-службе курорта.

Для эвакуации с подъемника туристам потребовалась помощь спасателей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.