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Видео эвакуации лыжников в Красной поляне 

Вадим Дроздов 1 час назад
25 января на горнолыжном комплексе в Красной поляне на подъемниках в зоне катания "Лаура" застряли около 170 лыжников. Видео со спасательными работами по спуску лыжников с остановившейся кресельной канатки появилось вечером в понедельник в соцсетях.
"Возникла ошибка. Примерно около двух часов назад. С точки зрения технической части мы дождемся наших канатчиков. Было решение эвакуировать людей, которые находятся на подъемнике. Эвакуация еще продолжается. Всего там находилось около 100 человек", — заявили в пресс-службе курорта.
Для эвакуации с подъемника туристам потребовалась помощь спасателей. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Происшествия , Видео
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