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Москва

Видео нападения на россиян в Стамбуле 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
24 января вечером в Стамбуле в районе Бешикташ неизвестный напал на троих россиян с ножом. Все происходящее было зафиксировано на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как вооруженный ножом мужчина ранил двух женщин и мужчину. В правоохранительных органах Турции заявили, что подозреваемый в нападении уже задержан. Им оказался сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. По предварительным данным, он психически нездоров. Все трое жертв нападения находятся сейчас в больнице, их жизни ничего не угрожает. Отмечается, что все трое россиян не являются туристами. У них есть вид на жительство в Турции.
Происшествия , Видео
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