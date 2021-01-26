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Москва

Видео с места смерти стендап-комика Шаляпина 

Вадим Дроздов 49 минут назад
В ночь на 25 января жена известного стендап-комика Александра Шаляпина обнаружила его тело в квартире на Хорошевском шоссе. По словам официального представителя Шаляпина, тот совершил самоубийство в состоянии депрессии. Сообщается, что последнее время он проходил лечение от алкогольной зависимости и вернулся в Москву из клиники 21 января. Когда жена приехала с дачи в их квартиру на Хорошевском шоссе, то увидела там следы крови. Вместе с соседом они зашли внутрь, где обнаружили тело артиста.
"Просто в целом упадок, он считал, что все плохо и из-за коронавируса тоже", — пояснила супруга.
Происшествия , Видео , Александр Шаляпин
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