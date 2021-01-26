Большая Ялта осталась без света 

Практически во всей Ялте и окрестных поселках в ночь на вторник из-за непогоды произошло кратковременное отключение света, сейчас электроснабжение большинства абонентов восстановлено, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».

«В 22.02 отключилась транзитная линия 110 кВ Дарсан — Массандра — Гурзуф. В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции «Заря» у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции «Аянская» у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру», — приводит текст сообщения пресс-службы предприятия ТАСС.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько сейчас абонентов остаются без электричества. «Я думаю, сейчас по резервным линиям в самое ближайшее время запитают остальных потребителей», — отметил представитель компании, уточнив, что электроснабжение большинства абонентов уже восстановлено.

Причиной отключения, по словам представителя пресс-службы, стал обрыв провода на участке высоковольтной линии Массандра — Гурзуф. «Причины будем выяснять. Может быть [отключение произошло] даже потому, что погода: у нас штормовое предупреждение. Может быть связано с молнией. Может быть связано с сильным ветром», — сообщили в пресс-службе предприятия.