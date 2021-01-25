В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем 

"В ДТП пострадал ребенок пять лет. По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих детей", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.