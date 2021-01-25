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Москва

В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем 

РИА Новости 1 час назад
В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем
Фото: РИА Новости
Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем в Москве, он госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта.
Отмечается, около 19.00 в районе дома №3 по проезду Дежнева произошло ДТП с участием трамвая №17 и пешехода. Движение трамваев №17 временно задерживаюсь, но уже восстановлено.

"В ДТП пострадал ребенок пять лет. По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих детей", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

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