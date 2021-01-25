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В Уфе возбудили дело из-за гибели человека в результате пожара на заводе 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Уфе возбудили дело из-за гибели человека в результате пожара на заводе
Фото: МЧС
Уголовное дело возбуждено по факту пожара на заводе "Уфаоргсинтез" в Уфе, где погиб человек, сообщает СУСК по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, около 17.20 мск 25 января на территории завода ПАО "Уфаоргсинтез" в Уфе произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами, в результате один человек скончался, еще один госпитализирован.
Добавляется, что сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия происшествия.
На место выехали следователи, криминалисты и сотрудники полиции.
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Происшествия , МЧС , СКР , Башкортостан , Уфа
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