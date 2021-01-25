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Американского подростка подозревают в убийстве пяти человек 

News.ru 1 час назад
Подростка заподозрили в убийстве пяти человек в США
Фото: globallookpress.com
Несовершеннолетнего жителя американского города Индианаполис арестовали по подозрению в убийстве пяти человек, сообщили в департаменте городской полиции.

Вчера мы обещали быстрое правосудие в ответ на это омерзительное деяние. Сегодня мы сдержали наше обещание, — заявил глава местной полиции Рэндал Тейлор.

По его словам, обвиняемому инкриминируют не пять, а шесть убийств, так как в число жертв включили нерождённого ребёнка беременной женщины. При этом у силовиков нет оснований считать, что у преступника были сообщники.
Правоохранительные органы не называют имя подозреваемого, так как он не достиг совершеннолетнего возраста, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл 24 января. Жертвами стрельбы, виновным в которой считают подростка, стали не меньше пяти человек, в том числе беременная женщина.
По прибытии на ночной вызов стражи порядка обнаружили в доме города Индианаполис раненого подростка, после узнали, что стрельба велась и в соседнем доме. Там они позже обнаружили пять тел с огнестрельными ранениями. Полиция расценивает произошедшее как преднамеренное убийство.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Индианаполис , США
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