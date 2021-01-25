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Пашаева вызвали на допрос 

Вероника Полынина 1 час назад
Пашаева вызвали на допрос
Фото: ТАСС
Лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты Михаила Ефремова. Об этом сам Пашаев рассказал РИА «Новости».

«Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы, он пройдет завтра», — заявил юрист.

По словам Пашаева, никакого законного обоснования допроса ему предъявлено не было, однако он собирается явиться в ГСУ Москвы «ради интереса». Пашаев отметил, что не знает, как продвигаются уголовные дела о даче ложных показаний и появились ли в них подозреваемые.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Речь идет о трех мужчинах, двое из которых заявили на суде по делу Михаила Ефремова, что за рулем сидел другой человек. Третий свидетель сказал, что Ефремов находился в машине не один — на заднем сиденье он якобы заметил незнакомца.
Как сообщал «Рамблер», в июне российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Ефремов сел пьяным за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял Захаров. После громкого судебного процесса артист был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Волк , МВД , ФСИН , РИА Новости
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