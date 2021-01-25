Пашаева вызвали на допрос 

«Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы, он пройдет завтра», — заявил юрист.

По словам Пашаева, никакого законного обоснования допроса ему предъявлено не было, однако он собирается явиться в ГСУ Москвы «ради интереса». Пашаев отметил, что не знает, как продвигаются уголовные дела о даче ложных показаний и появились ли в них подозреваемые.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Речь идет о трех мужчинах, двое из которых заявили на суде по делу Михаила Ефремова, что за рулем сидел другой человек. Третий свидетель сказал, что Ефремов находился в машине не один — на заднем сиденье он якобы заметил незнакомца.