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Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на троих россиян в Стамбуле . Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров», — заявил источник.

По его словам, в больнице находятся трое россиян — мужчина и две женщины.

Также источник рассказал, что пострадавшие россияне имеют вид на жительство в Стамбуле.

Пострадавшие госпитализированы.