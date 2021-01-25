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РИА Новости: задержан подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле 

RT на русском 29 минут назад
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на троих россиян в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

«Подозреваемый задержан. По предварительным данным, он психически нездоров», — заявил источник.

По его словам, в больнице находятся трое россиян — мужчина и две женщины.
Вооруженный мужчина напал на россиян в Стамбуле
Также источник рассказал, что пострадавшие россияне имеют вид на жительство в Стамбуле.
Ранее стало известно, что вооружённый ножом мужчина напал на троих россиян в Стамбуле, в результате чего они получили ранения.
Пострадавшие госпитализированы.
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Происшествия , Видео , РИА Новости , Стамбул , Турция
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