Пьяный москвич ранил пенсионера отверткой и угнал его авто 

Безработный житель столицы напал на пожилого человека, угнал его машину, а, уходя от погони, врезался в престижную иномарку, сообщает Life.ru. Подозреваемого задержали, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Сам задержанный признался, что перед инцидентом, который произошел вечером 24 января, он выпил две бутылки коньяка. Увидев припаркованный у магазина автомобиль, он сел на водительское сидение, чем вызвал изумление хозяина авто. Владелец машины попытался выгнать незнакомца, но встретил агрессивный отпор.

«Под воздействием алкоголя воткнул человеку в руку отвертку не осознавая этого. Случайно», — попытался оправдаться злоумышленник.

Раненый потерпевший побежал за помощью к охраннику магазина.

«Когда мы подошли к машине, машина еще не уехала, и преступник заблокировал все двери. Протаранив впереди стоявшую машину, он уехал», — рассказал пенсионер.

Журналисты отмечают, что угонщик, уходя от погони, врезался Porsche. После задержания выяснилось, что ему 23 года, он нигде не работает, ранее уже был судим за имущественные преступления. В настоящее время молодой человек находится в СИЗО в ожидании суда. Если впоследствии его вина в преступлении будет доказана, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В начале января, как сообщал «Рамблер», житель Москвы напал на автомобилиста с отверткой, угнал у него машину, через пять минут совершил ДТП и был задержан. Инцидент произошел на автостоянке у магазина на Ленинградском шоссе, 25. Злоумышленник ударил автовладельца по руке отверткой, сел в его «Сузуки SX4» и скрылся. Пять минут спустя подозреваемый не справился с управлением и на встречной полосе дорожного движения на Петровско-Разумовской аллее столкнулся с Porsche Cayenne. После этого сотрудники полиции задержали его. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».