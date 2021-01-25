Дело участника вооруженного мятежа в Чечне отдали в суд

"Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде и в совершаемых ею нападениях), ст. 279 (активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", — говорится в сообщении.