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Москва

Генпрокуратура направила в суд дело участника вооруженного мятежа в Чечне в 2000 году 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Дело участника вооруженного мятежа в Чечне отдали в суд
Фото: ТАСС
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участника вооруженного мятежа в Чечне в 2000 году, когда погибли военнослужащие. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Генеральной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (участие в банде и в совершаемых ею нападениях), ст. 279 (активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в составе вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году участвовал в вооруженном мятеже. Мужчина совершил нападение на военнослужащих Вооруженных сил России в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни, в результате погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения.
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Происшествия , ХАТТАБ , Шамиль Басаев , Генпрокуратура РФ
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