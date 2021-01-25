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Экс-глава банка Ватикана с подельниками украл €19 миллионов, продавая объекты недвижимости в Риме, Генуе и Милане 

Аргументы Недели 1 час назад
Экс-главу банка Ватикана приговорили к тюрьме за отмывание денег
Фото: Reuters
Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег.
Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане. Анджело Калоя возглавлял Институт религиозных дел (официальное название банка Ватикана) с 1989 по 2009 год. Его предшественник — архиепископ Пол Марцинкус — в свое время находился в эпицентре финансовых скандалов, и власти Ватикана надеялись исправить положение, назначив на эту должность профессионального экономиста. Новый глава Института религиозных дел провел масштабные реформы, но в 2013 году сменившее его руководство наткнулось на подозрительные документы. Они касались продаж объектов недвижимости, принадлежавших банку.
В ходе расследования оказалось, что в период с 2001 по 2008 год Анджело Калоя, генеральный директор банка Лелио Скалетти и два консультанта — отец и сын Габриэле и Ламберто Льюццо организовывали продажу объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане, но в отчетности указывали гораздо меньшую сумму, чем ту, за которую объект был продан в действительности. Разницу они забирали себе.
Пресс-служба Ватикана сообщила о 29 таких объектов недвижимости. В итоге преступники получили €19 млн, нанеся ущерб банку в размере €34 млн Вырученные деньги они хранили в швейцарских банках. Суд приговорил Анджело Калою и 97-летнего Габриэле Льюццо к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы и штрафу €12,5 тыс. каждого. 55-летний Ламберто Льюццо приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы и штрафу €8 тыс. Кроме того, у всех заморожены средства на банковских счетах на общую сумму около €38 млн Все троим пожизненно запрещено занимать государственные должности. А бывший генеральный директор Скалетти до приговора не дожил, он умер несколько лет назад.
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Происшествия , Ватикан , Генуя , Италия , Милан , Рим
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