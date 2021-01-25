Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова 

"Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы, он пройдет завтра. Я собираюсь на него пойти, потому что мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права, какого-то законного обоснования я также не услышал", — заявил Пашаев.