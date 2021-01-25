Пашаева допросят по делу о ложных показаниях на процессе Ефремова 

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, представлявший Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, рассказал РИА Новости, что его вызвали на допрос в связи с дачей ложных показаний свидетелями защиты.
"Меня в качестве свидетеля вызвали на допрос по делу о даче заведомо ложных показаний в ГСУ Москвы, он пройдет завтра. Я собираюсь на него пойти, потому что мне самому интересно, на каком основании они хотят меня, как адвоката по уголовному делу, опросить, так как они не имеют на это права, какого-то законного обоснования я также не услышал", — заявил Пашаев.
Он уточнил, что не знает, есть ли движение по данному делу, появились ли в нём обвиняемые.
Как ранее сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк, московский главк возбудил три уголовных дела в отношении свидетелей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. В ходе процесса защита Ефремова пригласила в суд двух мужчин, которые якобы видели, что за рулем внедорожника актера сидел кто-то другой. Еще один свидетель защиты утверждал, что до ДТП заметил незнакомца на заднем сиденье джипа артиста. Их показания были признаны судом недостоверными.
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области. Защитники, представлявшие интересы обеих сторон — Ефремов и Александр Добровинский — лишились адвокатского статуса.