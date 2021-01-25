В Петербурге педофил дважды надругался над ребенком 

Житель столицы заявил в полицию, что над его 14-летней дочерью в лифте наругался неизвестный, сообщает РЕН ТВ. Личность предполагаемого насильника уже установили.

Инцидент произошел вечером 24 января в одном из жилых домов на Кустанайской улице. Источник журналистов в правоохранительных органах заявил, что на причастность к преступлению проверяется безработный уроженец Ростовской области. Известно, что отец школьницы обратился в полицию на следующий день 25 января. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военного снайпера обвинили в растлении 10-летней девочки. 19-летнего уроженца города Сарапул Удмуртской республики задержали на перроне Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Контрактник служит в военной части № 02511 в районе Каменка. Согласно обвинению, на протяжении двух лет с 2017 по 2019 гг. у молодого человека были близкие отношения с маленькой девочкой. Она заявила, что в возрасте 10 лет ухажёр переспал с ней, вступив в интимные отношения. В задержании снайпера приняли участие удмуртские и петербургские оперативники. Обвиняемого этапировали на родину в город Сарапул, где ему предстоит принять участие в следственных действиях. Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.