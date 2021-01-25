«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе

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Москва

Требующая в долг шампанское «Яжемать» попала на видео 

Алевтина Жаркова 24 минуты назад
Россиянка закатила скандал в одном из магазинов из-за шампанского. Видео размещено в Telegram-канале «Бушующий мир».
Игристый алкогольный напиток женщина, представившаяся матерью ребенка-инвалида, требовала у продавца в долг. При этом дама заявила, что ей должны помогать. И в качестве одного из аргументов она сообщила, что на ужин у нее будет рыба.

«Шампанское к рыбе», — пояснила свое желание россиянка.

Однако подать к столу шампанское у женщины вряд ли получилось, работница торговой точки отказалась пойти покупательнице на встречу.
Происшествия , Видео
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