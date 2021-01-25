Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто

Москве молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль у пенсионера. Злоумышленник залез к нему в машину, пока мужчина ждал свою супругу из магазина, проколол ему руку отверткой и украл транспортное средство.

Однако далеко 23-летний угонщик уехать не смог, во время преследования полицейских он вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку. На камеру он признался, что совершил преступное деяние под воздействием алкоголя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Life SHOT.