Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто

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Москва

Признание пьяного угонщика машины у пенсионера сняли на видео 

Алевтина Жаркова 45 минут назад
В Москве молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль у пенсионера. Злоумышленник залез к нему в машину, пока мужчина ждал свою супругу из магазина, проколол ему руку отверткой и украл транспортное средство.
Однако далеко 23-летний угонщик уехать не смог, во время преследования полицейских он вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку. На камеру он признался, что совершил преступное деяние под воздействием алкоголя. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Происшествия , Видео , Криминал , Новости Москвы
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