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СМИ: актер из «Улиц разбитых фонарей» задержан по подозрению в педофилии 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
Актера из «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по подозрению в педофилии
Фото: Газета.Ru
Актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Петербурге по подозрению в педофилии, сообщает 78.ru со ссылкой на осведомленный источник.
62-летнего артиста подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.
Как утверждает Telegram-канал "Mash на Мойке", заявление с обвинениями в адрес задержанного написали родители 15-летнего спортсмена, который познакомился с актером в областном детском лагере.
Также Струков играл в сериале "Литейный", фильмах "Трудно быть богом", "Убойная сила-3" и "Мушкетеры Екатерины".
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