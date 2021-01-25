Актера из «Улиц разбитых фонарей» Струкова задержали по подозрению в педофилии

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Актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Петербурге по подозрению в педофилии, сообщает 78.ru со ссылкой на осведомленный источник.

62-летнего артиста подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего.

Как утверждает Telegram-канал "Mash на Мойке", заявление с обвинениями в адрес задержанного написали родители 15-летнего спортсмена, который познакомился с актером в областном детском лагере.

Также Струков играл в сериале "Литейный", фильмах "Трудно быть богом", "Убойная сила-3" и "Мушкетеры Екатерины".