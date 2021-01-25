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Россиянин без маски избил не пустившего его в автобус водителя 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянин без маски избил не пустившего его в автобус водителя
Фото: РИА НОВОСТИ
На Камчатке пассажир избил водителя автобуса, отказавшего ему в проезде без защитной маски. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Некоторое время назад в Петропавловске-Камчатском в салон автобуса маршрута №23 вошел мужчина без маски. Водитель отказался везти его без средства индивидуальной защиты. Пассажир напал на него за это. В результате произошедшего водитель не пострадал. Он обратился в полицию с заявлением об инциденте.
На видеозаписи с камеры наблюдения в автобусе видно, как пассажир без маски протягивает деньги водителю, тот берет их, а потом возвращает. Пассажир все равно проходит в салон, а некоторое время спустя уже в маске приближается к водителю и совершает попытки ударить его.
В октябре, как сообщал «Рамблер», мужчина напал на женщину сначала на платформе на станции «Профсоюзная» Московского метрополитена, а затем в поезде из-за того, что она кашляла без маски.
В июне судебные приставы не пустили шоумена Никиту Джигурду в суд на рассмотрение дела о завещании, потому что на нем не было маски и перчаток. Джигурда обвинил их в нарушении законов России. Те предложили ему направить председателю Мосгорсуда акт о том, что он не был пущен в здание и по какой причине. Джигурда этим удовлетворился и ушел.
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Комментарии 1
Происшествия , Никита Джигурда , Мосгорсуд
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