Петропавловске-Камчатском местный житель избил водителя автобуса, попросившего его надеть маску. Видео произошедшего публикует агентство «Камчатка».

На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в синей куртке резко встает с места и бьет водителя в лицо. Одна из пассажирок пытается успокоить агрессора, но тот не реагирует. По словам генерального директора местного автопарка Ростислава Асова, конфликт произошел из-за того, что водитель отказался везти пассажира без маски и вернул ему деньги. На видео видно, что в автобус агрессор заходил без маски, а нападал на водителя уже с ней.

По информации издания, водитель получил ушибы, гематомы и сотрясение мозга. Личность пассажира пока не установлена.