Валит дым: в Москве горит жилой дом 

Москве начался крупный пожар. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Согласно свидетельствам очевидцев, возгорание возникло по адресу шоссе Энтузиастов, 15. К настоящему моменту сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия. На видеозаписи, которую опубликовала «Москва 24», запечатлен девятиэтажный жилой дом. Из двух окон на шестом и восьмом этажах валит дым. У подъезда стоят два пожарных автомобиля.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в двухкомнатной квартире на втором этаже в доме на Беловежской улице в Москве возник пожар. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, а в результате пожара пострадали три человека.

За неделю до того в квартире на втором этаже в девятиэтажном доме на Рассветной улице в Екатеринбурге возникло возгорание. Спасатели эвакуировали 90 жильцов здания. Согласно данным управления Следственного комитета по Свердловской области, в результате инцидента погибли восемь человек.