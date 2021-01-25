Маленький мальчик устроил взрыв канализации

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Москва

Устроивший взрыв канализации в Китае ребенок попал на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В китайской провинции Сычуань маленький ребенок решил провести эксперимент, бросив в канализационный люк петарду. Мальчик, по всей видимости, не представлял, какие из-за этого могут возникнуть последствия. При взаимодействии огнеопасного предмета с метаном, который скопился в канализации, произошел взрыв. Три канализационных крышки снесло взрывной волной.
Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Лента дна». На кадрах ребенок подбегает к одному из люков на площади и кидает в него петарду. Через некоторое время оттуда начинает валить дым и происходит детонация. Испуганные прохожие тут же разбегаются с места происшествия.
Происшествия , Азия , Видео , В мире
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