Маленький мальчик устроил взрыв канализации

В китайской провинции Сычуань маленький ребенок решил провести эксперимент, бросив в канализационный люк петарду. Мальчик, по всей видимости, не представлял, какие из-за этого могут возникнуть последствия. При взаимодействии огнеопасного предмета с метаном, который скопился в канализации, произошел взрыв. Три канализационных крышки снесло взрывной волной.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Лента дна». На кадрах ребенок подбегает к одному из люков на площади и кидает в него петарду. Через некоторое время оттуда начинает валить дым и происходит детонация. Испуганные прохожие тут же разбегаются с места происшествия.