В Москве 13-летний школьник выпал с 7 этажа жилого дома 

На юго-востоке столицы под окнами жилого дома найдено тело подростка, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». Предварительно, речь идет о суициде.

Трагедия произошла на улице Ташкентской. Журналисты пишут, что 13-летний школьник жил в квартире на седьмом этаже в доме, под окнами которого было найдено его тело. Подросток получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Известно, что погибший был успешным спортсменом. Занимался волейболом.

Ранее в Новосибирске, как сообщал «Рамблер», в реанимации скончался школьник, который несколько дней назад пытался совершить суицид. 14-летний подросток планировал уход из жизни дома. Когда приехала «скорая помощь», он находился в состоянии клинической смерти. 20 минут медики проводили реанимацию, в итоге им удалось «запустить» сердце школьника. Пострадавший был госпитализирован. Спустя несколько часов мальчик все же скончался.

В декабре сын известной на Рублёвке предпринимательницы наложил на себя руки, когда его мать уехала по магазинам. Родительница погибшего — 53-летняя бизнес-вумен, владелица аукционного дома и нескольких компаний, которая организовывала продажу предметов искусства, коммерческие и благотворительные торги. Предпринимательница лично управляла коллекциями известных людей. Утром 23 декабря она уехала по магазинам. Сын Александр остался дома. Вернувшись домой, она не смогла открыть дверь, которая оказалась закрыта изнутри. Женщина пробралась в коттедж через открытое окно подвального этажа. В комнате сына она нашла бездыханное тело подростка.