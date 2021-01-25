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В Афганистане имам мечети убит после намаза 

News.ru 29 минут назад
В Афганистане имам мечети убит после намаза
Фото: РИА Новости
В центральной части Афганистана убит имам мечети района Джабаль Сарадж. Он погиб в результате атаки группы неизвестных вооружённых людей.
Как передаёт агентство Pajhwok, нападение произошло сразу после намаза. Жертвой инцидента стал имам Маулави Абдул Ракиб, о других погибших не сообщается.
Глава криминального отдела полиции провинции Парван Мохаммад Садик Хашими пояснил, что Ракиб был застрелен. Никаких арестов в связи с этим произведено не было, также ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из экстремистских организаций. Отмечается, что Ракиб был не только имамом, но также учителем в семинарии и религиоведом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на прошлой неделе минимум два человека стали жертвами взрыва в столице Афганистана Кабуле. Самодельное взрывное устройство было прикреплено к припаркованной машине.
В начале года по Афганистану прокатилась волна насилия. Так, 17 января в результате стрельбы в Кабуле были убиты две женщины-судьи. Огонь по ним открыли неизвестные на мотоциклах. До этого в результате взрывов в столице и Баглане погибли трое полицейских.
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Происшествия , В мире , Афганистан , Кабул
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