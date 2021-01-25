Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Видео с места убийства на свадьбе под Москвой 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
22 января в загородном клубе в Новой Москве на праздновании свадьбы произошло двойное убийство. Убитый жених, 36-летний Филипп К., праздновал свадьбу в Марушкинском поселении Новой Москвы. Церемония растянулась на два дня. С одним из гостей у жениха произошел конфликт. Обиженный гость покинул свадьбу, однако вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу. Всего было сделано шесть или семь выстрелов. Один из них пришелся в сердце Филиппа К., он умер на месте. Был убит и брат жениха, 34-летний Раду. Убитые являлись гражданами Молдавии.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео рекордного количества спутников на орбите
00:33
Видео рекордного количества спутников на орбите
Наука и техника
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
00:56
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
Происшествия
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
01:14
Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть
Происшествия
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
00:57
Нападение на сотрудников ДПС сняли на видео
Происшествия
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
01:16
Уборщице подарили дом и сняли реакцию на видео
В мире
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
02:09
Видео с места смерти из-за челленджа в ТикТоке
Происшествия
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
02:07
Видео извинений ОМОНовца, ударившего женщину
Происшествия
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
02:09
Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей
Происшествия
Видео с места крушения самолета в Бразилии
01:34
Видео с места крушения самолета в Бразилии
Происшествия
Видео акции против ограничительных мер в Дании
00:32
Видео акции против ограничительных мер в Дании
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение