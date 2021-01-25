22 января в загородном клубе в Новой Москве на праздновании свадьбы произошло двойное убийство. Убитый жених, 36-летний Филипп К., праздновал свадьбу в Марушкинском поселении Новой Москвы. Церемония растянулась на два дня. С одним из гостей у жениха произошел конфликт. Обиженный гость покинул свадьбу, однако вскоре вернулся на черном внедорожнике без номеров и открыл стрельбу. Всего было сделано шесть или семь выстрелов. Один из них пришелся в сердце Филиппа К., он умер на месте. Был убит и брат жениха, 34-летний Раду. Убитые являлись гражданами Молдавии.
Видео с места убийства на свадьбе под Москвой
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