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Видео взрыва башни в Кирове выложили в сеть 

Вадим Дроздов 26 минут назад
23 января в Кирове взорвали последнее здание мукомольного комбината — башню. Территория в районе работ по сносу была огорожена, желающие наблюдали подрыв строения с безопасного расстояния. По словам жителей ближайших домов, от ударной волны в квартирах тряслась мебель, однако сами здания не пострадали. На кадрах, выложенных в социальные сети, видно, как взрывается и падает 40-метровое здание. Башня мукомольного комбината была построена в 1960 году.
Местные СМИ написали, что всего было два взрыва. В результате одного из них элеватор обрушился. Однако стоящее рядом здание комбицеха уничтожить не удалось — от взрыва оно лишь накренилось и осело на высоту одного этажа. Когда оно будет снесено окончательно, не сообщается.
Происшествия , Видео
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