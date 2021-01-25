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Москва

Видео «пьяного» ДТП с питерской блогершей 

Вадим Дроздов 58 минут назад
23 января в центре Санкт-Петербурга скандально известная Instagram-блогерша Анна Довгалюк в пьяном состоянии протаранила на своем Mercedes иномарку.
Приехавшие оформлять ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили за рулем Mercedes сильно пьяную Анну Довгалюк. Девушка в резкой форме отказалась проходить медосвидетельствование, сказав, что на самом деле она трезва, а протаранила автомобиль, поскольку засмотрелась в телефон. Более того, она нахамила автоинспекторам, заявив им, что после ее звонка их уволят. Разговаривать с ними без своего адвоката она отказалась.
В результате ДТП никто не пострадал.
Довгалюк прославилась своими скандальными акциями. Одна из них — обливание отбеливателем мужчин, которые сидят в метро с широко раздвинутыми ногами.
Происшествия , Видео , Анна Довгалюк , ГИБДД
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