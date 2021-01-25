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Москва

Видео с места крушения самолета в Бразилии 

Вадим Дроздов 1 час назад
24 января в Бразилии у города Порту-Насиунал потерпел крушение самолет, на борту которого находились президент и футболисты клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас». В результате трагедии погибли 6 человек: президент клуба, 4 футболиста и пилот. Самолет разбился сразу после взлета. Игроки направлялись на матч. О причинах крушения пока ничего не сообщается.
На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, что самолет полностью разрушился в результате падения и загорелся. На месте работают наряды пожарной охраны и военной полиции. Бразильская конфедерация футбола (CBF) опубликовала на своем сайте обращение, где выразила соболезнования родным и близким погибших.
Происшествия , Видео
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