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Видео с места пожара автосервиса в Подмосковье 

Вадим Дроздов 13 минут назад
В ночь с 24 на 25 января в подмосковной деревне Апаринки в городском округе Ленинский загорелся автосервис. Площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров. На месте работали 36 спасателей и было задействовано 11 спецмашин. Возгорание сначала было локализовано на площади одной тысячи квадратных метров, а затем полностью потушено. По предварительным данным, никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступила к сотрудникам МЧС 24 января в 21:12 по московскому времени. Причины произошедшего выясняются. Сгоревшее здание было двухэтажное, металлокаркасное, на первом этаже располагается автосервис, на втором офисные помещения.
Происшествия , Видео , МЧС
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