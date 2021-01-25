В США при стрельбе погибли пять человек 

Телеканал сообщает, что полиция обнаружила первую жертву с огнестрельными ранениями около 4.00 по местному времени (12.00 мск) в северо-восточной части города. По данным полицейских, позже в доме, расположенном рядом с первым местом преступления, обнаружили тела других погибших. Речь идет в том числе о беременной женщине. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ни ее, ни ребенка.

Мэр города Джо Хогсетт заявил, что преступление носит характер массового убийства. По его словам, стрельба принесла "ужас" в город.

В свою очередь, начальник полиции Рэндал Тейлор отметил, что сейчас устанавливается связь между жертвами. Он утверждает, что инцидент не был случайностью. Имена жертв нападения не разглашаются, мотив также пока остается неизвестен.

Полиции не удалось идентифицировать нападавшего, стрелков могло быть несколько.