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Полиция Петрозаводска начала проверку из-за перестрелки на парковке 

ТАСС и ещё 2 21 час назад
Полиция Петрозаводска начала проверку из-за перестрелки на парковке
Фото: ТАСС
МВД по Карелии начало проверку по делу о стрельбе из травматического оружия на парковке в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции региона.
В воскресенье вечером региональные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о перестрелке между представителями одной из национальных диаспор в районе парковки на Карельском проспекте в Петрозаводске.

"Сообщение об инциденте в микрорайоне Кукковка поступило накануне вечером в отделение полиции № 2 по Петрозаводску. В настоящее время установлено, что в группе знакомых между собой мужчин возник конфликт на бытовой почве. Двум из участников инцидента потребовалась медицинская помощь. В настоящее время все участники установлены, доставлены в отдел полиции, где с ними проводятся необходимые мероприятия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщила собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных структурах, стрельбу вели из травматического оружия. Пострадавших осмотрели медики на месте происшествия, одному из них диагностировали ушиб грудной клетки и пальца на кисти, другому — ушиб грудной клетки и травму головы. Пострадавших госпитализировали.
По данным местных СМИ, ссылающихся на показания очевидцев, в ходе перестрелки также задели стоящую на парковке машину, окно офиса на втором этаже стоящего рядом здания и железную дверь.
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Комментарии 1
Происшествия , МВД , Петрозаводск , Республика Карелия
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