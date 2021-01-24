В Коми нашли тела двух горняков

"В нефтяной шахте после ликвидации возгорания и откачки воды все это время продолжались аварийно-восстановительные работы. Одновременно с этим работали сотрудники Ярегского взвода горноспасателей. Сегодня днем горноспасатели обнаружили и подняли на поверхность тела двух погибших горняков", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Пожар в нефтяной шахте № 3 "Яреганефти" начался 1 ноября 2020 года на глубине 200 м, с этого момента велись поисково-спасательные работы и тушение пожара. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ. В момент пожара в шахте находились 82 рабочих, двое из них не вышли на поверхность, позже Ухтинский городской суд признал их погибшими. На основании этого было принято решение о затоплении шахты для ликвидации пожара. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 217 УК РФ).

Одновременно с подачей воды на аварийном участке устанавливали взрывоустойчивые перемычки, проветривали выработки, контролировали газовую обстановку и температурный режим. После окончательной ликвидации пожара планировалось откачать закачанную воду и продолжить поиски двух горняков, признанных судом погибшими.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры — Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.