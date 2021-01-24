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Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 56 минут назад
Полиция Нидерландов применила водометы на акциях протеста
Фото: Reuters
В нидерландских городах Амстердам и Эйндховен полицейские применили силовые методы для разгона демонстраций против мер правительства по борьбе с COVID-19, сообщили СМИ.
Как сообщило местное издание NL Times, протестующие кидали в полицейских петарды. Полиция для разгона запрещенных демонстраций прибегла к использованию водометов и дубинок, в Эйндховене был использован слезоточивый газ, несколько десятков человек были задержаны, передает РИА «Новости».
18 января в Амстердаме полицией были задержаны 115 участников несанкционированной акции протеста.
Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости.
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Происшествия , РИА Новости , Амстердам , Нидерланды , Эйндховен
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