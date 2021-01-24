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В Крыму на школьников обрушилась бетонная плита 

РИА Новости и ещё 2 24 минуты назад
Бетонная плита обрушилась на школьников в Крыму
Фото: ТАСС
Бетонная плита на заброшенном недострое в поселке Орловка под Севастополем обрушилась на троих подростков, один из них погиб, сообщает пресс-служба крымского главного следственного управления СК РФ.
Трагедия произошла днем в воскресенье.

"В результате происшествия двое школьников получили травмы, с которыми госпитализированы в медучреждение, где им оказывается вся необходимая помощь, один мальчик в возрасте 15 лет скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, повлекшей смерть несовершеннолетнего. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия трагедии, а также учреждение, в чьем ведении находится данный объект и должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на нем.
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Происшествия , СКР , Кыргызстан , Орловка , Республика Крым , Севастополь
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