Ребенок погиб во время игры со снегом под Калугой 

"Сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили снежную крепость. Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его", — говорится в сообщении.