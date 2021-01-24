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Ребенок погиб во время игры со снегом под Калугой 

ТАСС и ещё 4 43 минуты назад
Ребенок погиб во время игры со снегом под Калугой
Фото: ТАСС
Девочка восьми лет погибла во время игры со снегом в деревне Леоново Износковского района Калужской области. Об этом в воскресенье сообщает правительство региона на своей странице в социальных сетях.

"Сегодня в деревне Леоново Износковского района в результате несчастного случая погибла девочка 2012 года рождения. По предварительной информации, вместе с другими детьми она играла недалеко от дома в сугробах, строили снежную крепость. Ребенок залез в сугроб слишком глубоко, снег обрушился и засыпал его", — говорится в сообщении.

Взрослые откопали девочку и отвезли ее в Юхновскую ЦРБ, где врачи констатировали смерть. Правоохранительные органы начали проверку.
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Происшествия , МВД , Калуга , Калужская Область
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