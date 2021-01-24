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В Сочи девочку за волосы засосало в фильтр бассейна 

News.ru 21 минуту назад
В Сочи девочку за волосы засосало в фильтр бассейна
Фото: pixabay.com
В Сочи 11-летняя девочка чуть не утонула в бассейне фешенебельного отеля. Волосы ребёнка засосало в водяной фильтр.
Инцидент произошел в Имеретинской долине. В какой-то момент девочка ушла под воду и долгое время не могла выбраться. Её волосы засосало в фильтр, из-за чего она не могла всплыть на поверхность.
Ребёнок бы погиб, не подоспей на помощь очевидцы событий. Родителей пострадавшей в это время рядом не было. Неравнодушные отдыхающие вытащили подростка из воды и немедленно обратились за медицинской помощью.
На место произошедшего вызвали скорую. На текущий день девочка находится на амбулаторном лечении. Теперь же следователи проводят проверку по факту случившегося, передаёт РЕН ТВ. Где в этот момент находились родители ребёнка — неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал, что маленький мальчик был госпитализирован в российской столице из комплекса зданий «Москва-Сити» с серьёзными травмами. На четырёхлетнего ребёнка упал торговый автомат. Его доставили больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.
До этого сообщалось, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.
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