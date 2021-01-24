Наркобарона «Эль Чапо» задержали в Нидерландах

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В амстердамском аэропорту Схипхол задержали одного из самых разыскиваемых наркопреступников Азии Це Чи Лопа. Об этом 23 января сообщил телеканал RTL.

Его задержали по запросу Федеральной полиции Австралии . Це летел в Канаду , а в Нидерландах у него была пересадка.

В австралийской полиции утверждают, что Це руководит международным преступным синдикатом «Сэм Гор». Он отвечает за поставки в Австралию до 70% наркотиков.

Би-би-си отметило, что из-за масштабов предполагаемого бизнеса Це, его сравнивали с мексиканским наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом.

Австралийская полиция следила за Це больше 10 лет. В 2019 года она выдала ордер на его арест. В том же году Reuters назвал его самым разыскиваемым человеком в Азии. По оценкам ООН , на которые ссылалось агентство, в 2018 году только от продажи метамфетамина синдикат Це мог получить до $17 млрд

Reuters также сообщало, что синдикат Це переправлял тонны наркотиков в десятки стран. Вместе с австралийской полицией расследованием его преступлений занимались около 20 стран.