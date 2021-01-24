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В Нидерландах задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов Азии 

RTVI и ещё 2 26 минут назад
Наркобарона «Эль Чапо» задержали в Нидерландах
Фото: Reuters
В амстердамском аэропорту Схипхол задержали одного из самых разыскиваемых наркопреступников Азии Це Чи Лопа. Об этом 23 января сообщил телеканал RTL.
Его задержали по запросу Федеральной полиции Австралии. Це летел в Канаду, а в Нидерландах у него была пересадка.
В австралийской полиции утверждают, что Це руководит международным преступным синдикатом «Сэм Гор». Он отвечает за поставки в Австралию до 70% наркотиков.
Би-би-си отметило, что из-за масштабов предполагаемого бизнеса Це, его сравнивали с мексиканским наркобароном Хоакином «Эль Чапо» Гусманом.
Австралийская полиция следила за Це больше 10 лет. В 2019 года она выдала ордер на его арест. В том же году Reuters назвал его самым разыскиваемым человеком в Азии. По оценкам ООН, на которые ссылалось агентство, в 2018 году только от продажи метамфетамина синдикат Це мог получить до $17 млрд
Reuters также сообщало, что синдикат Це переправлял тонны наркотиков в десятки стран. Вместе с австралийской полицией расследованием его преступлений занимались около 20 стран.
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Комментарии 2
Происшествия , ООН , RTL Group , Reuters , Австралия , Канада , Нидерланды , США
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