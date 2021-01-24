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Полицейский автомобиль протаранил толпу и переехал человека 

Lenta.ru 26 минут назад
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США
Фото: Reuters
В американском городе Такома, штат Вашингтон, автомобиль полиции протаранил толпу и переехал одного из зрителей, собравшихся понаблюдать за шоу стритрейсеров. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, вечером в субботу, 23 января, в местную полицию поступило сообщение о том, что перекресток в одной из частей города заблокировала толпа — порядка 100 человек собрались там, чтобы понаблюдать за маневрами, которые демонстрировали уличные гонщики. На место прибыли сотрудники полиции, которые намеревались расчистить перекресток в «целях безопасности собравшихся и людей, пытающихся пройти по улице».
Однако собравшиеся окружили приехавшую на вызов полицейскую машину и, по словам находившегося за рулем офицера полиции, попытались разбить в автомобиле окна. Как отметил сотрудник полиции, он беспокоился за свою безопасность, поэтому решил выбраться из окружения, врезавшись в толпу. По его словам, машина «ударила одного из мужчин и, возможно, задела еще нескольких человек».
В то же время на кадрах, снятых очевидцами, видно, что полицейский автомобиль сбил как минимум пятерых человек, при этом переехав одного из мужчин. После этого пострадавшего доставили в местную больницу, о характере и серьезности его травм не сообщается. Официальной информации о других пострадавших на данный момент также не приводится.
Как пишет Daily Mail, после случившегося на месте происшествия начали собираться протестующие.
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Происшествия , Daily Mail
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