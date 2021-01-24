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Видеопроповеди опального схимонаха Сергия удалили 

Lenta.ru 17 минут назад
YouTube удалил видеопроповеди опального схимонаха Сергия
Фото: Кадр: YouTube
На YouTube удалены все видеопроповеди опального схимонаха Сергия (в миру Николая Романова). Об этом сообщает ТАСС.
Ролики были размещены на канале Всеволода Могучева, помощника Романова, его также называют пиарщиком Сергия. Сам Могучев сейчас находится под административным арестом по статье о возбуждении ненависти и вражды.
Отлученный от церкви схимонах Сергий арестован на два месяца, до 28 февраля 2021 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 («Склонение к самоубийству»), 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 («Самоуправство») УК РФ. Задержанный отказался признать вину в инкриминируемых ему преступлениях.
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Происшествия , Криминал , Всеволод Могучев , Николай Романов
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