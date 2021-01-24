ФБР обнаружило пропавших без вести детей в рабстве

Массовая операция ФБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и ведомствами «Потерянные ангелы» привела к возвращению 33 пропавших без вести детей. Несколько из них подвергались сексуальной эксплуатации.

В ходе стартовавшей 11 января операции арестован один подозреваемый в работорговле и начато множество расследований. Один найденный ребенок стал жертвой похищения родителями, лишёнными родительских прав.

Двое детей были обнаружены в некотором известном силовикам месте, специализирующемся на торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В ФБР подчеркнули, что нередко спасённые несовершеннолетние вновь попадают в рабство добровольно или подвергнувшись принуждению, при этом некоторые даже не могут осознавать, что являются предметом торговли.

За последние несколько лет количество дел ФБР связанных с торговлей людьми, значительно возросло. По состоянию на ноябрь 2020 года на рассмотрении находилось более 1800 расследований таких дел, в том числе речь идёт о секс-рабстве несовершеннолетних. В 2020 финансовом году ФБР инициировало 664 расследования торговли людьми по всей стране, в результате чего было арестовано 473 человека.

Как писал NEWS.ru, жители Самары Екатерина и Артём в поисках заработка решили отправиться на Ставрополье, где им предложили хорошие деньги. Но оказалось, что молодые люди попали в настоящее рабство к дагестанцам. Об этом рассказали активисты движения против рабства «Альтернатива».