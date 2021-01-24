Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Потерянные ангелы»: ФБР обнаружило пропавших без вести детей в рабстве 

News.ru и ещё 1 36 минут назад
ФБР обнаружило пропавших без вести детей в рабстве
Фото: Nick Wagner/ZUMAPRESS.com
Массовая операция ФБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и ведомствами «Потерянные ангелы» привела к возвращению 33 пропавших без вести детей. Несколько из них подвергались сексуальной эксплуатации.
В ходе стартовавшей 11 января операции арестован один подозреваемый в работорговле и начато множество расследований. Один найденный ребенок стал жертвой похищения родителями, лишёнными родительских прав.
Двое детей были обнаружены в некотором известном силовикам месте, специализирующемся на торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. В ФБР подчеркнули, что нередко спасённые несовершеннолетние вновь попадают в рабство добровольно или подвергнувшись принуждению, при этом некоторые даже не могут осознавать, что являются предметом торговли.
За последние несколько лет количество дел ФБР связанных с торговлей людьми, значительно возросло. По состоянию на ноябрь 2020 года на рассмотрении находилось более 1800 расследований таких дел, в том числе речь идёт о секс-рабстве несовершеннолетних. В 2020 финансовом году ФБР инициировало 664 расследования торговли людьми по всей стране, в результате чего было арестовано 473 человека.
Как писал NEWS.ru, жители Самары Екатерина и Артём в поисках заработка решили отправиться на Ставрополье, где им предложили хорошие деньги. Но оказалось, что молодые люди попали в настоящее рабство к дагестанцам. Об этом рассказали активисты движения против рабства «Альтернатива».
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
News.ru: последние новости
В Москве задержаны подозреваемые в убийстве на свадьбе жениха и его брата В Москве задержаны подозреваемые в убийстве на свадьбе жениха и его брата Столичные власти подали в суд на шоу «Что? Где? Когда?» Столичные власти подали в суд на шоу «Что? Где? Когда?» Водитель открыл стрельбу по пешеходам в Петербурге Водитель открыл стрельбу по пешеходам в Петербурге
Комментарии
Происшествия , Криминал , Лишение родительских прав , ФБР , МВД , Италия , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение