Участники незаконных акций в Москве и Петербурге развязали драку с ОМОНом 

Участники незаконных акций в центре Москвы Петербурга перешли к дракам с ОМОНом; избили сотрудника ДПС и гражданина, не согласного с позицией манифестантов.

Как сообщает ТАСС , в Москве протестующие хватали бойцов ОМОН, пытаясь затащить их в толпу или сбить с ног.

Пронавальнинские активисты также избили молодого человека, который забрался на фонарный столб с плакатом, призывающим депортировать блогера.

Кроме того, в Петербурге участник митинга напал на сотрудника полиции и нокаутировал его, сильно ударив в лицо. Видео инцидента опубликовал канал Mash . Пока о состоянии пострадавших не известно.

Сейчас в первопрестольной территория вокруг памятнику Пушкину освобождена. Наиболее активных участников акции задерживают. Часть активистов отправилась от Пушкинской площади в сторону Кремля. Из-за этого проезд в районе Тверской ограничили, немедленно возникли пробки. Закрыт проход на Манежную площадь.

Ранее «Рамблер» сообщал, что по данным полиции, в Москве в несанкционированной акции участвует около 4 тысяч человек.