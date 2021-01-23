Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Участники незаконных акций в Москве и Петербурге развязали драку с ОМОНом 

Майк Габриелян 24 минуты назад
Участники незаконных акций в Москве и Петербурге развязали драку с ОМОНом
Фото: РИА Новости
Участники незаконных акций в центре Москвы и Петербурга перешли к дракам с ОМОНом; избили сотрудника ДПС и гражданина, не согласного с позицией манифестантов.
Как сообщает ТАСС, в Москве протестующие хватали бойцов ОМОН, пытаясь затащить их в толпу или сбить с ног.
Пронавальнинские активисты также избили молодого человека, который забрался на фонарный столб с плакатом, призывающим депортировать блогера.
Кроме того, в Петербурге участник митинга напал на сотрудника полиции и нокаутировал его, сильно ударив в лицо. Видео инцидента опубликовал канал Mash. Пока о состоянии пострадавших не известно.
В МВД назвали число участников незаконного митинга в центре Москвы
Сейчас в первопрестольной территория вокруг памятнику Пушкину освобождена. Наиболее активных участников акции задерживают. Часть активистов отправилась от Пушкинской площади в сторону Кремля. Из-за этого проезд в районе Тверской ограничили, немедленно возникли пробки. Закрыт проход на Манежную площадь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что по данным полиции, в Москве в несанкционированной акции участвует около 4 тысяч человек.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Комментарии 145
Происшествия , Видео , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение