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Москва

В МВД назвали число участников незаконного митинга в центре Москвы 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Стало известно, сколько граждан вышло в центр Москвы на несанкционированный митинг в поддержку арестованного блогера Навального. Цифру назвали в столичном управлении МВД.

«На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тысяч человек», — сообщила пресс-служба главка.

Сегодня полиция предупредила россиян, что на незаконных митингах возможны провокации.
МВД: Каждая провокация на незаконных акциях будет расследована
Опасения силовиков подтвердились в столице. Корреспондент РИА Новости сообщает, что участники несогласованной акции на Пушкинской площади принялись кидать пластиковые бутылки в полицейских, местами вспыхивают потасовки. Есть пострадавшие, из толпы вывели несколько человек в крови.
Ранее «Рамблер» сообщал, что неделю назад блогер Алексей Навальный прибыл в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд арестовал его на 30 суток.
Сотрудники ФСИН просят изменить блогеру срок с условного на реальный. Это связано с тем, что он не отмечался у инспекторов как условно осужденный. В 2014 году Навальному вынесли приговор по делу «Ив Роше». Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет. Позже испытательный срок продлили на год.
Ходатайство ФСИН суд рассмотрит 29 января.
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Аэропорт Шереметьево , МВД , ФСИН , РИА Новости
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