Блогера Илью Варламова отпустили после задержания в Москве 

Фотографа и блогера Илью Варламова отпустили после задержания на незаконной акции в центре Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Отпустили» — кратко резюмировал блогер.
До этого на его канале появилось фото с Пушкинской площади. На снимке полицейские ведут блогера под руки.
Позднее он уточнил, что у него проверили документы, не отправляя в автозак.
«Я не в аватозаке, я рядом с ним. Пока выясняются все обстоятельства», — сказал сам Варламов на видео.
Ранее «Рамблер» сообщал, что СКР возбудил уголовное дело из-за провокаций в отношении российской молодежи: в соцсетях неизвестные призывали школьников выйти на улицы в поддержку арестованного блогера Навального.