Блогера Илью Варламова отпустили после задержания в Москве 

«Отпустили» — кратко резюмировал блогер.

До этого на его канале появилось фото с Пушкинской площади. На снимке полицейские ведут блогера под руки.

Позднее он уточнил, что у него проверили документы, не отправляя в автозак.

«Я не в аватозаке, я рядом с ним. Пока выясняются все обстоятельства», — сказал сам Варламов на видео.