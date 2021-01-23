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Москва

Блогера Илью Варламова отпустили после задержания в Москве 

Майк Габриелян 50 минут назад
Фотографа и блогера Илью Варламова отпустили после задержания на незаконной акции в центре Москвы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Отпустили» — кратко резюмировал блогер.

До этого на его канале появилось фото с Пушкинской площади. На снимке полицейские ведут блогера под руки.
Позднее он уточнил, что у него проверили документы, не отправляя в автозак.

«Я не в аватозаке, я рядом с ним. Пока выясняются все обстоятельства», — сказал сам Варламов на видео.

МВД: Каждая провокация на незаконных акциях будет расследована
Ранее «Рамблер» сообщал, что СКР возбудил уголовное дело из-за провокаций в отношении российской молодежи: в соцсетях неизвестные призывали школьников выйти на улицы в поддержку арестованного блогера Навального.
Происшествия , Видео , Илья Варламов , СКР , МВД
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