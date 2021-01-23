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В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину и покончил с собой 

Газета.Ru 18 минут назад
В Нижнем Новгороде мужчина трижды выстрелил в женщину и покончил с собой
Фото: ТАСС
В Нижнем Новгороде 20-летний мужчина три раза выстрелил в женщину, после чего покончил с собой. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по области.
По данным следствия, молодой человек в ходе ссоры не менее трех раз выстрелил в женщину из незарегистрированного огнестрельного оружия, после покончил с собой. 33-летняя пострадавшая доставлена в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении.

На месте проишествия работают следователи, криминалисты и полицейские, чтобы выяснить все детали случившегося.
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