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В Дагестане чиновника арестовали за взятку 

РИА Новости и ещё 2 7 минут назад
Чиновника арестовали за взятку в Дагестане
Фото: ТАСС
Заместитель начальника отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов задержан на два месяца за вымогательство взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда региона.
Ранее СК сообщал, что сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали 22 января 2021 года Ашаханова с поличным в его служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тысяч рублей. Он вымогал взятку у руководителя подрядной организации, с которой был заключён муниципальный контракт.

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), сроком на два месяца, до 22 марта включительно", — говорится в сообщении.

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