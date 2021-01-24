Чиновника арестовали за взятку в Дагестане

"Советский районный суд города Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю начальника отдела №1 города Махачкалы УФК РФ по РД Магомеду Ашаханову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б, в" части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере), сроком на два месяца, до 22 марта включительно", — говорится в сообщении.